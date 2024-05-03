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Esenyurt'ta şaşkına çeviren anlar! Rezidansın 18. katından balkonlara atlayarak böyle kaçtı

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#Esenyurt#Polis#Rezidans
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 09:53

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakininin, tepkisi üzerine iki kat aşağı daha inen şüphelinin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan balkonunda gördüğü kişiyi çeken Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlenince o da sınır dışı edildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bulunan 25 katlı rezidansta meydana geldi. Binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'inci katın balkonuna indi. Balkonunda yabancı uyruklu bir kişiyi gören Türkmenistanlı kadın cep telefonuyla kaydederken kapıyı açmadı.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ DE SINIR DIŞI EDİLDİ

Balkondaki adam alt katların balkonlarına inerek kaçışını sürdü. Ancak polis, yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Balkondan balkona atlayan kaçak sınır dışı edilirken o anları kaydeder Türkmenistanlı kadının da oturum izni olmadığı belirlendi. Kadının da sınır dışı edildiği kaydedildi.

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#Esenyurt#Polis#Rezidans

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