Esenyurt ziyaretinde gerginlik

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Akşener, “Hem partimizi anlatmak hem de üye kazandırmak üzere görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. Saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey” dedi.

KIZDIRAN SÖZLER

Açıklamasının ardından Akşener’e yaklaşan bir kişi, “Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız” dedi. Bu sözlere sinirlenen Akşener “Yalancısın” diyerek tepki gösterdi. Korumalar bu kişiyi uzaklaştırdı.