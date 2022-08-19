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Esenyurt ziyaretinde gerginlik

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Esenyurt
Esenyurt ziyaretinde gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da dün partisinin ‘ekonomi’ toplantısına katıldı, ardından Esenyurt’ta önceki gün İstiklal Mahallesi’nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Akşener, “Hem partimizi anlatmak hem de üye kazandırmak üzere görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. Saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey” dedi.

Esenyurt ziyaretinde gerginlik

KIZDIRAN SÖZLER

Açıklamasının ardından Akşener’e yaklaşan bir kişi, “Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız” dedi. Bu sözlere sinirlenen Akşener “Yalancısın” diyerek tepki gösterdi. Korumalar bu kişiyi uzaklaştırdı.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Esenyurt

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