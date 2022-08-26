Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt yine aynı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Sağanak#Kurban Bayramı
Esenyurt yine aynı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

İstanbul’da önceki gün bölgesel olarak etkisini gösteren sağanak yine en çok Esenyurt’u vurdu. Onlarca ev ve işyeri sular altında kalırken, sele kapılan biri çocuk iki kişiyi çevredekiler kurtardı.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşanan selde taşarak Esenyurt’un Pınar Mahallesi’ni dolduran Haramidere önceki gün başlayan sağanakta bir kez daha taştı. Mahalleli sabaha kadar nöbet tuttu. İSKİ ekipleri de mahalledeki suyu tahliye etmek için yoğun çalışma yaptı.

YIL SONUNDA TAMAM

İstanbul’daki son durumla ilgili basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü belirterek İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İBB ekiplerinin binlerce noktada görev başında olduğunu belirten İmamoğlu, Haramidere’deki taşkınla ilgili “Bu yıl sonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Sağanak#Kurban Bayramı

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger