Esenyurt yine aynı

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Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşanan selde taşarak Esenyurt’un Pınar Mahallesi’ni dolduran Haramidere önceki gün başlayan sağanakta bir kez daha taştı. Mahalleli sabaha kadar nöbet tuttu. İSKİ ekipleri de mahalledeki suyu tahliye etmek için yoğun çalışma yaptı.

YIL SONUNDA TAMAM

İstanbul’daki son durumla ilgili basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü belirterek İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İBB ekiplerinin binlerce noktada görev başında olduğunu belirten İmamoğlu, Haramidere’deki taşkınla ilgili “Bu yıl sonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız” diye konuştu.