Esenyurt ve Beylikdüzü’nde iş insanlarının kâbusu olmuşlardı! Kıskıvrak yakalandılar

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CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre, liderliğini “Ağa” lakaplı Maşuk T.‘nin yaptığı çete Esenyurt ve Beylikdüzü’nü mesken tutmuştu. Kalabalık gruplarla gezen çete üyeleri hedef aldıkları iş insanlarını önce tehdit ederek haraç istedi. Direnenleri ise hem darbetti hem de işyerlerine zarar verdi.

Mağdur işyeri sahiplerinin şikayeti üzerine İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Takibe alınan çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenince harekete geçildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete lideri Maşuk T. ile birlikte 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunan tabancalarla birlikte dijital materyallere de el konuldu.

ÇETE ÜYELERİ KAMERADA

Şüpheliler sorguya alınırken, çetenin yaptığı eylemlere dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyeleri bir işyerinin kapısını kırarak içeri giriyor. Kendilerine direnen çalışanı ise darbediyorlar.

ÖRGÜT İÇİ ŞİFRELER KIRILDI

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Öte yandan üyelerinin çete liderine “Ağa” diyerek hitap ettikleri belirlendi. Görüşmelerinde ise “mağara” diye tabir ettikleri adresin, mağdurları darp ve tehdit için götürdükleri yer olduğu ortaya çıktı..

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.