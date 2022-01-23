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Esenyurt TEM baÄŸlantÄ± yolunda araçlar mahsur kaldÄ±

#Ä°stanbul#Esenler#TEM
Esenyurt TEM baÄŸlantÄ± yolunda araÃ§lar mahsur kaldÄ±

Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± trafiÄŸi olumsuz etkiledi. BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Esenyurt Haramidere TEM baÄŸlantÄ± yolunda mahsur kaldÄ±. BaÄŸcÄ±lar'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan meydana gelen kazalar, cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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Ä°stanbul'da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± il genelinde etkisini gÃ¶sterdi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafik akÄ±ÅŸÄ± olumsuz etkilendi. Esenyurt'ta sabahÄ±n ilk saatlerinde trafiÄŸe Ã§Ä±kan bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Esenyurt Haramidere TEM baÄŸlantÄ± yolunda mahsur kaldÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanmadan dolayÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Ä°lerleyen saatlerde eriyen karlarÄ±n ardÄ±ndan mahsur kalan araÃ§lar yollarÄ±na devam etti.

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Esenyurt TEM baÄŸlantÄ± yolunda araÃ§lar mahsur kaldÄ±

BAÄžCILAR'DAKÄ° KAZA ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDÄ°LDÄ°

BaÄŸcÄ±lar'da ise gece saatlerinde yaÄŸmaya baÅŸlayan kar ilÃ§eyi beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. O anda trafikte olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. KayganlaÅŸan yolda hakimiyeti kaybeden bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yaÅŸadÄ±klarÄ± kaza anlarÄ±, cep telefonu kameralarÄ±yla kaydedildi.

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Esenyurt TEM baÄŸlantÄ± yolunda araÃ§lar mahsur kaldÄ±

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