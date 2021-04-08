Esenyurt Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenyurt'un ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu özellikle adrese bir şey gönderirken, gönderdiğimiz şeyin doğru yere iletilmesi bazında önem taşıyan bir durumdur. Her ülkenin, ilin, ilçenin kendine ait bir posta kodu vardır. Esenyurt posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenyurt'un ve mahallelerinin posta kodları nedir ve benzeri bilgileri sizler için derledik.
Her ülkenin, ilin, ilçenin ve mahallenin kendine ait bir posta kodu bulunmakta ve bu posta kodları aynı TC numarası gibi o yeri belirtmektedir.
Esenyurt Posta Kodu Kaçtır?
Esenyurt İstanbul'da bulunan bir ilçedir. İstanbul ilinin Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Yeni yeni gelişim gösteren bir ilçedir. Her ilçenin olduğu gibi Esenyurt ilçesinin de kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Hem kendisinin hem de içerisinde bulunan mahallelerin kendilerine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Esenyurt ilçesinin posta kodu 34517'dir.
İstanbul'un İlçesi Esenyurtun ve Mahallelerinin Posta Kodları
Esenyurt ilçesinin posta kodu 34517'dir. Esenyurt ilçesinin her mahallesinin de kendilerine ait posta kodu bulunmaktadır. Birbirine yakın olan mahallelerin posta kodları aynı olmaktadır. Örneğin Pınar Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Ardıçlı Mahallesi aynı koda sahip. Bu kodlar ve mahalleler şu şekildedir:
Örnek Mahallesi: 34517
Pınar Mahallesi: 34517
Ardıçlı Mahallesi: 34510
Esenkent Mahallesi: 34510
İncirtepe Mahallesi: 34510
İnönü Mahallesi: 34510
Yenikent Mahallesi: 34510
Akçaburgaz Mahallesi: 34522
Atatürk Mahallesi: 34522
İstiklal Mahallesi: 34522
Cumhuriyet Mahallesi: 34515
Güzelyurt Mahallesi: 34515
Mehterçeşme Mahallesi34515
Yeşilkent Mahallesi: 34515
Fatih Mahallesi: 34513
Namıkkemal Mahallesi: 34513
Saadetdere Mahallesi: 34513
Talatpaşa Mahallesi: 34513
Sanayi Mahallesi: 34513
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