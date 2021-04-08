Esenyurt Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenyurt'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Her ülkenin, ilin, ilçenin ve mahallenin kendine ait bir posta kodu bulunmakta ve bu posta kodları aynı TC numarası gibi o yeri belirtmektedir.

Esenyurt Posta Kodu Kaçtır?

Esenyurt İstanbul'da bulunan bir ilçedir. İstanbul ilinin Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Yeni yeni gelişim gösteren bir ilçedir. Her ilçenin olduğu gibi Esenyurt ilçesinin de kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Hem kendisinin hem de içerisinde bulunan mahallelerin kendilerine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Esenyurt ilçesinin posta kodu 34517'dir.

İstanbul'un İlçesi Esenyurtun ve Mahallelerinin Posta Kodları

Esenyurt ilçesinin posta kodu 34517'dir. Esenyurt ilçesinin her mahallesinin de kendilerine ait posta kodu bulunmaktadır. Birbirine yakın olan mahallelerin posta kodları aynı olmaktadır. Örneğin Pınar Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Ardıçlı Mahallesi aynı koda sahip. Bu kodlar ve mahalleler şu şekildedir:

Örnek Mahallesi: 34517

Pınar Mahallesi: 34517

Ardıçlı Mahallesi: 34510

Esenkent Mahallesi: 34510

İncirtepe Mahallesi: 34510

İnönü Mahallesi: 34510

Yenikent Mahallesi: 34510

Akçaburgaz Mahallesi: 34522

Atatürk Mahallesi: 34522

İstiklal Mahallesi: 34522

Cumhuriyet Mahallesi: 34515

Güzelyurt Mahallesi: 34515

Mehterçeşme Mahallesi34515

Yeşilkent Mahallesi: 34515

Fatih Mahallesi: 34513

Namıkkemal Mahallesi: 34513

Saadetdere Mahallesi: 34513

Talatpaşa Mahallesi: 34513

Sanayi Mahallesi: 34513

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