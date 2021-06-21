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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama

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Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında polis merkezinde görevli polis, bekçi ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğunu bildirdi. Açıklamada ''Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esenyurt Merkez Polis Karakolu'nda 6 Haziran Pazar günü hayatını kaybeden B. Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

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