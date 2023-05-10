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Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi

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#Esenyurt Belediyesi#Ambulans#Haciz
Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 14:10

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, hasta almaya giderken haczedildi.

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Esenyurt Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı,2017 yılından kalan borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi. Resmi plakalı araç, bel kırığı olan 80 yaşındaki H.K.'yı Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nden Esenyurt’taki evine götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu.

Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı. Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı.

Esenyurt Belediyesi’ne ait bir başka hasta nakil aracı Mart ayında yine borçlar nedeniyle haczedilmişti.

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#Esenyurt Belediyesi#Ambulans#Haciz

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