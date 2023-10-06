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Esenyurt Belediyesi'nden fare görüntüleri ile ilgili açıklama

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#Esenyurt#Fare#Belediye
Esenyurt Belediyesinden fare görüntüleri ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 17:23

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen fare görüntüleri ile ilgili bir açıklama yapıldı. Esenyurt Belediyesi, yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntülere ilişkin bölgede ilaçlama yapıldığı ve herhangi bir olumsuz durum kalmadığını belirtti.

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Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştır.

Bu durum üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kazı bölgesine geçerek ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştir.

Esenyurt Belediyesinden fare görüntüleri ile ilgili açıklama

Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır. Halk ve çevre sağlığı için ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer yerildi.

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#Esenyurt#Fare#Belediye

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