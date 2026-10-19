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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, görevden alındı

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#Esenyurt Belediyesi#Başkan Vekili#Can Aksoy
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 17:33

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı. Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcılığı görevini sürdürecek.

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30 Ekim 2024’te tutuklanan ve 12 Kasım 2025'te cezaevinden tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Can Aksoy, görevden alındı.

Aksoy'un İstanbul Vali Yardımcılığı görevini sürdüreceği öğrenildi.

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#Esenyurt Belediyesi#Başkan Vekili#Can Aksoy

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