Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK iddiasıyla tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iddiaya göre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in örgütle ilişkili olabileceği düşünülen bazı örgütsel belgeler ve iletişim kayıtlarına ulaştı. Özer’in, Kuzey Irak’ta Kandil bölgesindeki örgüt yönetimiyle iletişimde olduğu ve kırmızı bültenle aranan KCK yöneticileri ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

694 KCK’LIYLA İRTİBAT

İddialara göre Özer, 10 yılı aşkın süredir PKK/KCK ile bağlantılı 694 kişiyle irtibat halindeydi ve örgütle süreklilik gösteren bir bağ kurarak, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller bulundu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda, Özer’in evinde, işyerinde ve araçlarında arama yapıldı.

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SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Dün saat 06.00 itibarıyla gözaltına alınan Özer, 3 saatlik sorgunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ÖCALAN DETAYI

Özer adliyede savcılığa ifade verdikten sonra “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda elde edilen 11 Ocak 2014 tarihli ‘14. Hafta Görüşmesi’ başlıklı dokümanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasındaki görüşmede, Özer’in isminin ‘demokratik özerklik projesine’ katkı sunacak isimler arasında geçtiğine yer verildi.

KARTAL’LA GÖRÜŞME

Sevk yazısında Özer’in ayrıca, uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri kapsamında suç unsuru 2 görüşmesine rastlandığı belirtildi. Buna göre Özer, iki kardeşi örgütün dağ kadrosunda bulunan bir kişiyle annesinin vefatı sebebiyle başsağlığı telefonu gerçekleştiriyor.

Özer’in, kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile de irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerinin hayatın olağan akışına uygun şekilde açıklayamadığı, sorulduğunda ise bunları hatırlamadığını beyan ettiği tutuklama sevk yazısında yer aldı.

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Sevk yazısının devamında ayrıca Özer’in terör örgütü propagandası niteliği taşıdığı iddia edilen ‘Dağ Sancısı’ isimli bir roman yazdığına da yer verildi.

Ahmet Özer ise nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Bu bir siyasi bir davadır. Bir akademisyenim, profesörüm, 40 yıl devletin çeşitli kademelerinde çalıştım. Üniversitelerde dekanlık, senato ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Hakkımda hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmamıştır, adliyeye gelmişliğim dahi yoktur” dedi.

Özer, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL: BU AKLI YENECEĞİZ

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert tepki gösterdi. Ahmet Özer’in dün sabahın erken saatlerinde baskınla gözaltına alınması sonrası yaptığı ilk açıklamada hükümeti ‘algı yaratmakla’ suçlayan Özel devamında özetle şunları söyledi: “Bir telefon etsen gelir. Bir algı yaratacaklar. Toplumun merak ettiği konularda, Narin cinayetinde olsun, Yenidoğan çetesinde olsun 60 gün susarlar. Sabahleyin bir açıklama metni düşüyor. PKK deniyor, Öcalan deniyor, 10 yıldır takibimizde diyor, terör örgütü üyesi olabilir diyor. Avukatıyla görüşememiş adam hakkında dezenformasyon bülteni gibi yayınlamış. Kim yapıyor, savcı.”

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İSTANBUL’A GELİYORLAR

Özer’in akşam saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi sonrasında ise CHP, Antalya’da gerçekleştirilecek parti kampını iptal ederek İstanbul’a ‘çıkarma’ kararı aldı. Milletvekilleri İstanbul’a hareket ederken CHP MYK’nın da bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Esenyurt’ta toplanmasına karar verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in geç saatlerde tutuklandığının açıklanması sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Özgür Özel, partilileri ve İstanbulluları bugün saat 16.00 için Esenyurt Belediyesi önüne çağırdı.

Özgür Özel sosyal medya paylaşımında şu satırlara yer verdi: “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır.Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik, MYK’yı 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. PM’yi ise 3 Kasım günü yine İstanbul’da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın (bugün) saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum.”

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GÖKAN ZEYBEK: BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Ahmet Özer’in gözaltına alınıp tutuklanması ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalıkla birlikte basın açıklaması yaptı: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanımızın arkasındayız, yaptıklarının Esenyurt halkına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını çok iyi biliyoruz. Uydurma gerekçelerle, sahte delillerle, dijital üretilmiş belgelerle siyaset kurumunun üzerine vesayet kurma anlayışına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki toplantımızı gerçekleştireceğiz. Siyaseti siyasi partilerin meydanlarda halkla kurduğu bağın dışında mahkemelerde ve yalnızca hâkimlerin vereceği kararlarla şekillendirme dönemi bitmiştir. Türkiye gündemini değiştirmek için bu yola başvuranlar, ilk yapılacak olan seçimlerde milletin iradesiyle ağır bir tokat yemeye mahkûm olacaklardır.”

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‘DEMOKRASİ UTANCIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özer’in tutuklanması sonrası geldiği Çağlayan Adliyesi önünde kalabalığa yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu şafak operasyonlarının ilhamını, hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle kayyum atanmadan, kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük. Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Ne yaparsanız yapın. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun. Bu siyasi kurum ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz.”