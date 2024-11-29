Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı hakkında yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığında başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğüne dair hakkında bilgiler bulunan ve terör örgütü üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı ile Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla irtibatı tespit edilen, Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edilen, bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak (terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi) terör örgütünün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesi işlevine haiz, Halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak tayin edilen ve görev yapan; Şüpheli Osman Yalçın'ın yakalanarak gözaltına alınması, ilimiz Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslerinde 29/11/2024 saat 06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak suç unsurlarına el konulması amacıyla yapılan planlı çalışma kapsamında adı geçen şahış yakalanamamış olup firari konumdadır. Arama işlemleri sırasında şüphelinin kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulmuştur. Şüphelinin yakalanabilmesi için İstanbul Tem Şube Müdürlüğünce çalışmalara devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.