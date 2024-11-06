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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı

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#Esenyurt Belediye#Can Aksoy#Belediye
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 14:25

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen ilk belediye encümen toplantısında ilçede park yapılması, semt pazarı ve sıhhi alanların düzenlenmesiyle ilgili kararlar alındı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, ilk Belediye encümen toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre encümen toplantısında ilçeye engelli çocuklar için park yapılması, semt pazarlarına tartı yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların kullanabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve Alo Zabıta hattının kurularak pazar nizamının sağlanmasına karar verildi.

ÖZER'İN 6 AKRABASI İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Öte yandan, Ahmet Özer'in görevde olduğu dönemde işe alınan kardeşi, yakın koruması A.Ö., eşinin kardeşi M.G., özel kalemi kuzeni B.F.Y., iş yeri ruhsatları danışmanı kuzeni M.M.Y., özel kalem görevlisi yeğeni M.S.Ö. ve yine özel kalem görevlisi yeğeni M.E.K.'nin iş akdinin sonlandırıldığı öğrenildi.

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#Esenyurt Belediye#Can Aksoy#Belediye

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