Esenler'deki taciz olayı ile ilgili ilk gözaltı geldi!

Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.



Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.



Tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı ve 18 yaşından büyük olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.