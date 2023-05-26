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Esenler'deki korkunç cinayet! Alt kat komşuları gözaltına alındı

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#İstanbul#Esenler#Cinayet
Esenlerdeki korkunç cinayet Alt kat komşuları gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 17:30

İstanbul Esenler'de yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulunan tekstil işiyle uğraşan Pakistan uyruklu Muhammet Tahir Kahn cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Pakistan uyruklu şüphelilerin evinde yapılan aramada iki kanlı bıçak, çalıştıkları iş yerinde yapılan aramada ise gasbettikleri GSM hattının kutusu ve evden aldıkları güvenlik kamerası görüntülerine kaydeden cihaz bulundu. Suçlamaları kabul etmeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

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Esenler Kemer mahallesinde önceki gün saat 21.00 sıralarında evden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye daha sonra emniyet birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde yangının koltuğun üzerine bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirleyerek yangını söndürdü. Ancak evde yapılan incelemede yatak odasında bir ceset olduğu belirlendi.

AĞZI, ELLERİ VE BACAKLARI BAĞLI ÖLÜ BULUNMUŞTU

Yapılan incelemede bacakları, ağzı ve elleri bağlı olan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis evde yaptığı incelemede öldürülen Muhammet Tahir Kahn'ın cep telefonu ile evin kapısında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazın alındığını tespit etti. 

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CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ALT KAT KOMŞUSU ÇIKTI

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada Muhammet Tahir Kahn'ın alt katında oturan iki kişinin olay saatinden itibaren ortadan kaybolduğunu tespit etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, savcılık kararıyla evlerinde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada iki adet kanlı bıçak bulundu. Polis ekipleri kısa sürede bir spotçuda çalıştıkları tespit edilen Amjat A.(32), Adnan A.(47)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise Muhammet Tahir Kahn'ın evinden alınan GSM hattı kutusu ile güvenlik kamera görüntülerinin kaydeden cihaz bulundu. Ayrıca bulunan kanlı pantolonlar ve üst giysiler incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. 

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan iki şüphelinin olaydan hemen sonra gittikleri ve bir süre kaldıkları arkadaşları Ali R.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek ifade vermeyip "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Esenler#Cinayet

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