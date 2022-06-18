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Esenler'de zincir markette yangın! Market çalışanı hayatını kaybetti

#Esenler#Zincir Market#Yangın
Esenlerde zincir markette yangın Market çalışanı hayatını kaybetti

Esenler’de bir zincir marketin elektrik panosunda çıkan yangında, depoda uyuduğu belirtilen çalışan Muhammet Ali Yaşar, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’ndeki zincir markette Muhammet Ali Yaşar (26) isimli çalışan sabah saatlerinde ürün saymaya geldi. Marketin açılış saatinden önce depodaki ürünleri sayan Yaşar, işi erken bitince dinlenmek için uzandığı yerde uyuyakaldı. Bu sırada marketin elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Marketin içine giren ekipler, Muhammet Ali Yaşar'ı depo bölümünde hareketsiz yatarken buldu.

Esenlerde zincir markette yangın Market çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar'ın cenazesi ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen Yaşar’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri marketin bulunduğu binada çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Esenlerde zincir markette yangın Market çalışanı hayatını kaybetti

 

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#Esenler#Zincir Market#Yangın

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