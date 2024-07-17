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Esenler’de yüksek sesle müzik uyarısı sonrası dehşeti yaşadı

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#İstanbul#Esenler#Polis
Esenler’de yüksek sesle müzik uyarısı sonrası dehşeti yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 09:36

İstanbul'un Esenler ilçesinde otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir kişi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler’de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı.

İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, “sen bekle” diyerek olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı.

Esenler’de yüksek sesle müzik uyarısı sonrası dehşeti yaşadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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#İstanbul#Esenler#Polis

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