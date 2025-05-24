Esenler'de yol verme kavgası: İETT otobüsünü taşladılar

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O-3 Otoyolu Atışalanı mevkiinde ilerleyen 34 HO 4014 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü ile 34 PS 2808 plakalı otomobilin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT otobüsünün önünü kesen otomobildeki sürücü ve yolcular, taşlarla otobüsün kapı ve camlarına zarar verdi. Otobüse saldıran kişiler olay yerinden kaçarken, şoför polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı İETT otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.