×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenler'de yol verme kavgası: İETT otobüsünü taşladılar

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Yol Verme Kavgası#Taşlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 13:17

İstanbul Esenler'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilden inen sürücü ve yanındakiler, İETT otobüsüne taşlarla saldırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

O-3 Otoyolu Atışalanı mevkiinde ilerleyen 34 HO 4014 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü ile 34 PS 2808 plakalı otomobilin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT otobüsünün önünü kesen otomobildeki sürücü ve yolcular, taşlarla otobüsün kapı ve camlarına zarar verdi. Otobüse saldıran kişiler olay yerinden kaçarken, şoför polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı İETT otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Yol Verme Kavgası#Taşlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!