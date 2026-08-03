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Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Yaz Konserleri#ESEV
Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:12

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ESEV Yaz Konserleri, farklı müzik türlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Türkülerden horona, halaylardan pop ve rock ezgilerine uzanan konserler, yaz akşamlarına renk katıyor.

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Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ESEV Yaz Konserleri, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde her yaştan vatandaşı müzikle buluşturuyor.

Yaz boyunca devam eden etkinliklerde farklı müzik türlerinden eserler seslendirilirken, vatandaşlar açık havada keyifli vakit geçiriyor.

Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi

TÜRKÜLER VE HALAYLARLA COŞKULU GECE

Etkinlikler kapsamında sahne alan Erdal Şahin ile Gülben Kızıltaş ve orkestrası, Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Türküler, oyun havaları ve halaylarla renklenen konserde vatandaşlar, sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Seyyahlar Sıra Gecesi konserinde meydanı halay coşkusu sararken, Kuzeyden Esenler konserinde Karadeniz ezgileri ve horon gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

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Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi

MURAT GÖĞEBAKAN’IN ŞARKILARI SESLENDİRİLDİ

Yaz Konserleri kapsamında Türk müziğinin sevilen eserleri de Esenlerlilerle buluştu.

Murat Göğebakan’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla sanatçının unutulmaz şarkıları, Rüzgarlı Tepe’nin Çocukları tarafından seslendirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı performans, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Arabesk müziğin hafızalara kazınan eserleri de konser alanında yankılandı.

Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Konseri izleyen Ayşe Demir, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaz akşamlarını ailece keyifli geçirdiklerini söyledi.

Demir, “Türkülerle hem eğlendik hem de geçmişi yâd ettik. Ailece geldik, çocuklarımız da çok keyif aldı. Esenler Belediyesi’nin bu tür etkinlikleri artırmasını istiyoruz” dedi.

Esenler’de yaz akşamları müzikle renklendi

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#Esenler#Yaz Konserleri#ESEV

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