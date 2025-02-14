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Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri Furkan Sayın şehit oldu

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#İstanbul İtfaiyesi#Furkan Sayın#Bağcılar Devlet Hastanesi
Esenlerde yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri Furkan Sayın şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:32

İstanbul Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri Furkan Sayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul İtfaiyesi#Furkan Sayın#Bağcılar Devlet Hastanesi

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