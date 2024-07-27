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Esenler'de taciz iddiasına dayak: Tekme ve yumruklarla saldırdılar

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#Taciz#Esenler#Dayak
Esenlerde taciz iddiasına dayak: Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 09:52

Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli parktakiler tarafından darbedildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı. Kadın duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Taciz#Esenler#Dayak

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