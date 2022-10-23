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Esenler'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

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#İSTANBUL#Esenler#Polis
Esenlerde taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 14:39

ESENLER’de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bazı mahalleli, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.

ÇİĞ KÖFTECİNİN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi. Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İSTANBUL#Esenler#Polis

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