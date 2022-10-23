Esenler'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

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Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.

ÇİĞ KÖFTECİNİN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi. Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.