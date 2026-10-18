×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenler'de sokak ortasında silahlı düello: Birbirlerini vuran iki şüpheliden biri serbest

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Silahlı Saldırı#Adli Kontrol
Esenlerde sokak ortasında silahlı düello: Birbirlerini vuran iki şüpheliden biri serbest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 08:04

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.B. ve A.Ç. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karşılıklı ateş açarak yaralanan ikiliden hastaneden taburcu olan M.B. adli kontrolle serbest kalırken, diğer şüphelinin tedavisi devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 9 Ekim’de Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini silahla yaralayan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu.

Esenlerde sokak ortasında silahlı düello: Birbirlerini vuran iki şüpheliden biri serbest

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.B. ve A.Ç.’nin karşılıklı ateş ederek birbirlerini yaraladıklarını tespit etti. Yapılan araştırmada, olay gecesi M.B.’nin arkadaşı N.G.’nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği, durumu öğrenen M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Esenlerde sokak ortasında silahlı düello: Birbirlerini vuran iki şüpheliden biri serbest

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edilen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren A.Ç. hakkında da taburcu edilmesinin ardından aynı suç kapsamında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın‘Breakıng Bad’ özentilerine suçüstü‘Breakıng Bad’ özentilerine suçüstüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Silahlı Saldırı#Adli Kontrol

BAKMADAN GEÇME!