Esenler'de sokak ortasında iki grup birbirine girdi

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup, sokak ortasında karşılaştıktan sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri, kavga edenleri sakinleştirmeye çalışsa da mümkün olmadı. Çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın sonlarına doğru bir el silah sesi duyulurken, kavgayı görüntüleyenler büyük panik yaşadı.

Uzun süren kavga, çevredekilerin çabası ile sona erdi. Yaşanan o anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.