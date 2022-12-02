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Esenler’de 'şakalaşma' cinayeti! 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti

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#İstanbul#Esenler#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 12:14

İstanbul Esenler’de, bir grup arkadaş iddiaya göre şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Tabancadan çıkan merminin kalbine isabet ettiği belirtilen Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.

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Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17), olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız’ın yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Esenler’de şakalaşma cinayeti 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti

Çeliktenyıldız’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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8 ÇOCUK GÖZALTINDA

Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Esenler’de şakalaşma cinayeti 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti

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