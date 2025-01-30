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Esenler'de sahte polisi kartındaki yazım hatası ele verdi! Tutuklandı

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#Esenler#Sahte Polis#Yazım Hatası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:14

İstanbul Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi, kartındaki yazım hatasından yakaladı. Sahte polis Mustafa Yıldız, hazırladığı sahte kimlikte 'Başkomiser yerine Başkomser' yazınca yakayı ele verdi. Sahte polis Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında üzerinde çakar bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durduran ekiplere araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı.

Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti. Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Sahte polis Mustafa Yıldız 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, 'Tehdit/ Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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#Esenler#Sahte Polis#Yazım Hatası

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