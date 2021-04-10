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DHA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

Esenler'de korkutan yangın!

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Esenler'de korkutan yangın!

Esenler'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Çıkan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kaplayıp alev alev yanarken, alevler yan binanın çatısına da sirayet etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Öte yandan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle dağıttı. Yangın nedeniyle hir iki binada da hasar meydana geldi.

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