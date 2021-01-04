Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkma kısıtlamasında evden ayrılan yaşlı kadına yolda yürürken bir restoranda çalışan motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı için ambulans çağrıldı. Gelen 112 görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.