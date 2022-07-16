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Esenler'de kediden kurtardığı karga dostu oldu

#Esenler#İstanbul#Karga

İstanbul Esenler’de otopark işletmecisi Mustafa Yıldırım hayatını kurtardığı karga yavrusu Abdi ile dostluğu başladı. İşletmeci Yıldırım, mahallenin maskotu olan Abdi ile kahveye beraber gidip arabayı birlikte yıkıyor.

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Esenler’de 8 Temmuz Cuma günü otopark işletmecisi Mustafa Yıldırım kedinin ağzındayken hayatını kurtardığı ve ‘Abdi’ ismini verdiği karga ile dostluğu başladı. Yavru karga Abdi’nin yaralarını saran Mustafa Yıldırım, iyileştikten sonra kargayı doğasına bırakmak istedi. ‘Abdi’ ismini taktığı karga uçtuktan sonra gitmek istemeyip işletmeci Yıldırım’ın omzuna yeniden kondu. Otoparkta araba yıkarken, çay ocağına giderken sahibin yanından ayrılmayan Abdi ile Mustafa Yıldırım’ın dostlukları her geçen gün artmaya başladı.

“O ARTIK BİZDEN BİRİ”

Abdi'ye her geçen gün daha da alıştığını ifade eden Mustafa Yıldırım, "Bayramdan önce arefe gününde sokakta benim oğlum kedinin ağzında kuş var dedi baktım karga kediyi sıkıştırıp ağzından aldım. Yarası fazla yoktu erken müdahale ettik, uygun bir kafesi koyup yemeğini suyunu verdim. Ufak tefek yaralarını sardım kendisine güveni geldi salalım doğasına karışsın istedim. Uçtu karşı tarafa gitti kalktı yine omuza geldi, Abdi git dedim gitmiyor, araba yıkarken yanımıza geliyor, komşu yediriyor.

Derken Abdi bizden biri oldu çay ocağına gidiyoruz masadan şeker, kaşık almalar, bu şekilde Abdi omuzumda. Karşımızda okul var öğrenciler Abdi’yi görüp giderler, iki gün önce bir kedinin yaklaştığını gördüm kendime Abdi ondan ürküp gözden kayboldu onu aramaya gittim bir baktım gökyüzünden omuzuma kondu gak diyerek tamam dedim bu iş bitmiştir. Bundan sonra Abdi’yi sahiplendik” şeklinde konuştu.

Esenlerde kediden kurtardığı karga dostu oldu

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#Esenler#İstanbul#Karga

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