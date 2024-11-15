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Esenler'de kan donduran olay! Anne, biberonla tiner içirerek bebeğini öldürdü

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#Esenler#Bebek#Tiner
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 12:33

İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Emre Ç., 2 ay sonra hayatını kaybetti. Dilek Ç.'nin ifadesinde çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Anne Dilek Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23), sevgilisi Y.E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Y.E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

BEBEK 2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç., biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

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"BABASI SAHİP ÇIKMADI, BUNALIMA GİRDİM"

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Esenler#Bebek#Tiner

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