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Esenler’de kadın cinayeti! Hanife Burma vahşice katledildi

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Hanife Burma
Esenler’de kadın cinayeti Hanife Burma vahşice katledildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:44

İstanbul Esenler’de 44 yaşındaki Hanife Burma, Zekeriya Tokmak (57) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak polise giderek Hanife Burma'yı (44) öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ DİYE VAHŞİCE KATLETTİ

Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Esenler’de kadın cinayeti Hanife Burma vahşice katledildi

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, "Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı" dedi.

 

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Hanife Burma

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