Esenler’de kadın cinayeti! Hanife Burma vahşice katledildi

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak polise giderek Hanife Burma'yı (44) öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ DİYE VAHŞİCE KATLETTİ

Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, "Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı" dedi.