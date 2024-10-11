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Esenler'de kadın cinayeti! Eşini öldürüp polisi aradı 'yanlışlıkla yaptım' dedi

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Güler Muslu
Esenlerde kadın cinayeti Eşini öldürüp polisi aradı yanlışlıkla yaptım dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 15:11

İstanbul'dan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Esenler’de Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu'yu (49) silahla ateş ederek öldürdü. Ardından 112'yi arayan katil zanlısı eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Adem Muslu, eşi Güler Muslu’ya silahla ateş etti.

Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kocayı gözaltına aldı.

Güler Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Güler Muslu

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