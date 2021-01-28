MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenler'de iplik yüklü TIR devrildi
GeriGündem Esenler'de iplik yüklü TIR devrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Esenler'de iplik yüklü TIR devrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenler'de iplik yüklü TIR devrildi
Abone Olgoogle-news

Esenler'de iplik taşıyan TIR devrildi. Yola saçılan ürünler şirket yetkilileri tarafından toplandı.

Esenler İpekyolu Caddesi üzerinde saat sabah 07.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 64 BF 466 plakalı TIR, devrildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle de yola saçılan iplikler şirket yetkilileri tarafından başka araca taşındı. Olayı anlatan şirket yetkilisi Ahmet Metin Uysal sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, "Sürücü erken saatlerde geliyor. Güvenlik kapalı olduğunu söyleyince müsait bir yere park etmesini söylüyor. Park etmeye çalışırken tekerin biri boşluğa denk gelerek devriliyor. Çok şükür kimsede bir şey yok trafiğe engel bir durum da yok. Şoförümüzün sağlık durumu da gayet iyi" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle