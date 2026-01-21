×
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 08:45

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.

#Esenler Kazası#İETT Otobüsü#Otopark Kazası

