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Esenler'de havuza giren 5 kişi hastaneye kaldırıldı

#Esenler#Havuz#Klor
Esenlerde havuza giren 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de yüzme havuzunda patlayan borudan akan aşırı klordan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Esenler Spor Kompleksi'nde yaşandı. İddiaya göre, yüzme havuzuna klor aktarılan boru bilinmeyen nedenle patladı. Havuza akan aşırı klor nedeniyle o sırada yüzen Oğuzhan A., Halil A., Eren Ç., Zekai Y. ve spor kompleksi sorumlusu Mesut Cihan G. gözleri ve boğazlarında yanma şikayetlerinde bulundu.

Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Esenlerde havuza giren 5 kişi hastaneye kaldırıldı

"NASIL BİR AMATÖRLÜK ANLAMADIM"

Olayın görgü tanıklarından Umut Sevgin, "Bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı. Nasıl bir amatörlüktür anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Eğer geç kalsaydık daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerdeydik fakat arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza. Arkadaşlarımızın durumu kötü. Havuzda önce bir şey yoktu. Sonradan göz yanması, boğaz yanması oldu. Herkes öksürmeye başladı. Sonra birileri geldi ve dışarı çıkardı herkesi" dedi.

Yeğeninin klordan etkilendiğini belirten Vedat Demir, "Ben evdeydim. Bacanağım beni aradı. Yeğenim havuzda yüzerken klordan zehirlendiğini söyledi. Şu anda acil olarak hastaneye kaldırıyorlar" dedi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenlerde havuza giren 5 kişi hastaneye kaldırıldı


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#Esenler#Havuz#Klor