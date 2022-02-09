Esenler’de geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül #Elektrik Faturası
İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı#Baraj
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı!#Kazdağları
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı Akılalmaz olayda yeni gelişmeİşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı! Akılalmaz olayda yeni gelişme#Istanbul
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
HABERLERGündem Haberleri

Esenler’de geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü

#İstanbul#Trafik#Kaza

Esenler’de sokak arasında geri manevra yapan sürücünün kullandığı minibüsün altında ezilen kişi hayatını kaybetti. Geri geri giden minibüs ve sonrasındaki panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

Kaza 7 Şubat’ta Esenler Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasındaki işyerine minibüsten ürün indiren sürücü hızla geri geri gelirken yaya halde olan mobilya mağazası sahibi Mehmet İşleyen’e çarptı. Minibüs içindeki yüksek sesle müzik dinlediği için kaza yaptığını fark etmeyen sürücü geri geri gitmeye devam edince Mehmet İşleyen minibüsün arka tarafından altında kalıp ön tarafından çıkarak ezildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Feci kaza sonrası çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ağır yaralı halde yerde yatan Mehmet İşleyen’e ilk müdahaleyi esnaf yaparken bazı vatandaşlar da sürücüyü de polis ekipleri gelene kadar olay yerinde tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mehmet İşleyen’i ambulansla hastaneye götürdükten kısa süre sonra öldüğünü belirledi. Sürücü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci kazada minibüsün hızla geri geri geldiği anlar ve sonrasındaki panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vefat eden Mehmet İşleyen’in cenazesi Esenler’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Haberin Devamı

"UCUZ BİR ÖLÜM"

Kaza sonrası hemen olay yerine giden, polis ve sağlık ekiplerini arayan esnaf Yalçın Canik, "Sokakta mal indirdikten sonra geri gelirken vatandaşı eziyor. Biz hemen içerden çıkıp gittik arabayı durdurduk, sürücüyü indirdik. Ambulansı ve polisi aradım. Ezilen kişi bayağı yaralıydı durumu iyi değildi. Arabanın arka taraftan altına alıp önden çıkarmış. Geri geri gelirken bu kadar süratli ve yüksek sesli radyo açık olamaz. Ucuz bir ölüm. Burada hepimiz müdahale ettik vatandaşa. Üzerini battaniye ile örttük. Ambulans götürdükten yarım saat sonra ölüm haberini aldık." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları