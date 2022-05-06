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Esenler’de feci kaza! Ters yöne giren otomobil 1’i bebek 3 kişiyi ezdi

#Esenler#Ters Yön#Kaza

Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileye çarptı. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi’nde meydana geldi. Serhat Ay’ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1’i bebek 3 kişiye çarptı.

Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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#Esenler#Ters Yön#Kaza

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