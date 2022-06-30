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Esenler'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

#Esenler#Uyuşturucu#Operasyon
Esenlerde evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Esenler'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliye operasyon yapıldı. Evde 34 kök Hint keneviri, 13 gram yaprak halinde Hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Esenler Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Esenler Kazım Karabekir mahallesinde yaşayan Uğur T'nin evinde düzenek hazırlayarak uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Uğur T'nin evine operasyon yapan ekipler, 34 kök halinde toplam 241 gram Hint keneviri, 13 gram yaprak halinde Hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Uğur T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur T.'nin “Evden hırsızlıkö ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından da kaydı bulunduğu öğrenildi.

Esenlerde evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

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#Esenler#Uyuşturucu#Operasyon

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