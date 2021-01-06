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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Esenler'de dehşet! Kızı ve damadı tarafından ölü halde bulundu

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Esenler'de dehşet! Kızı ve damadı tarafından ölü halde bulundu
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İstanbul Esenler'de, Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenler'de, Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Esenlerde dehşet Kızı ve damadı tarafından ölü halde bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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