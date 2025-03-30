×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenler'de dehşet! Damat, kayınpederini öldürdü... Cinayet anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Cinayet#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 09:34

İstanbul'un Esenler ilçesinde tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldüren damat olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut U.(50) kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.

Esenlerde dehşet Damat, kayınpederini öldürdü... Cinayet anı kamerada
Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenlerde dehşet Damat, kayınpederini öldürdü... Cinayet anı kamerada

Haberin Devamı

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİ

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi. (DHA)

Esenlerde dehşet Damat, kayınpederini öldürdü... Cinayet anı kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Cinayet#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!