Esenler'de dehşet! Damat, kayınpederini öldürdü... Cinayet anı kamerada

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Olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut U.(50) kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.

Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİ

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi. (DHA)