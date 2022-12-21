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Esenler'de dehşet! Bıçaklı cinayet kamerada

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#İSTANBUL#Esenler#Polia
Esenlerde dehşet Bıçaklı cinayet kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 12:25

Esenler'de sokakta çıkan kavgada S.G., bıçakla M.O.'yu öldürdü. S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet anı kameraya yansıdı.

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Turgut Reis Mahallesi'nde 16 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde iddiaya göre M.O. ile S.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler ikiliyi ayırdı ve olay yerinden uzaklaştırdılar. Akşam saatlerinde M.O. ile S.G. sokakta tekrar karşı karşıya geldi. S.G., bıçakla M.O.'yu yaralayarak kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.O. hayatını kaybetti. M.O.'ya bıçakla saldırarak ölmesine neden olan ve çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenilen S.G., "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan ikilinin tartıştığı, birinin bıçakla diğerini yaralayıp kaçtığı yer aldı.

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#İSTANBUL#Esenler#Polia

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