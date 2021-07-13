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Gündem
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Esenler'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

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İstanbul Esenler'de bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü.

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kufaörden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı. Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdaheleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenlerde dehşet anları Defalarca bıçakladı

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.

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