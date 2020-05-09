MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenler'de çökmenin olduğu sokakta çalışmalar devam ediyor
GeriGündem Esenler'de çökmenin olduğu sokakta çalışmalar devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Esenler'de çökmenin olduğu sokakta çalışmalar devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenler'de çökmenin olduğu sokakta çalışmalar devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Esenler'de çökmenin olduğu sokakta toprakla dolgu çalışması yapılıyor.

Esenler, Kemer Mahallesi 945. sokakta yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve bitişiğinde bulunan yolda çökme olmuştu. Sabah saatlerinde çökmenin yaşandığı alana gelen ekipler, çöken bölgelerde toprakla dolgu çalışması yapıyor.

Mahalle sakini Atakan Korkunç "Yolda çökme yaşandığında evdeydik. Ailemi alıp Arnavutköy'deki akrabalarıma götürdüm. Şu anda kimse bize bir şey söylemedi. Doldurmayla olacak bir şey değil bu. Evimizin hali ne olacak bilmiyoruz. Başımızın çaresine baktık. Müteahhitte yok ortalıkta." dedi.

Muzaffer Tomes ise "Buranın sağlam olması için, kentsel dönüşüm yapılmasını istiyorum. Onarılsa da sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yarın bir deprem olsa, hemen çökme yapar" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle