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Esenler'de camcı dükkanı kurşunladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenler#Silahlı Saldırı
Esenlerde camcı dükkanı kurşunladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 09:33

Esenler'de bir camcı dükkanı kurşunlandı. Saldırının bir otomobilden gerçekleştirilindiği belirtilirken polis saldırganları arıyor.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan camcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne otomobille gelen kişi yada kişiler dükkana rast gele ateş etti. Saldırı nedeniyle dükkanın camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Esenlerde camcı dükkanı kurşunladı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenlerde camcı dükkanı kurşunladı

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Mahalle sakinlerinden Ramazan Sav, "Biz evden otururken 3 el silah sesi geldi. Aşağı indik, komşumuzun camını kurşunlamışlar. Polisler olay yerine geldi, dükkan sahibini alıp gittiler. Bu mahalleye girip çıkan belli değil" dedi.

Esenlerde camcı dükkanı kurşunladı

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#İstanbul#Esenler#Silahlı Saldırı

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