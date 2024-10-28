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Esenler'de çakarlı araç kullanıp kendini polis olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşları gözaltına alındı

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#Esenler#Çakarlı Araç#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 15:22

İstanbul Esenler'de polis ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendikleri çakarlı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 18 yaşındaki D.İ. kendisini polis olarak tanıttı. Yapılan genel bilgi taramasında polis olmadığı anlaşılan şüpheli D.İ. ile araçta bulunan H.E. (21) ve G.Y. (19) gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Oruçreis Mahallesi'nde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri çakarlı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan D.İ. (18), polis olduğunu söyleyince araçtakilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

Yapılan inceleme sonrasında D.İ.'nin polis olmadığı anlaşıldı. 3 kişinin olduğu araçta arama yapıldı. Aramada 3 el telsizi, biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, airsft tabanca, çakar tertibatı ve 2 kulaklık ele geçirildi. Araçta bulunan D.İ. (18), H.E. (21) ve G.Y. (19) gözaltına alındı.

Araç sürücüsü G,Y,'ye 'Sahte plaka takmak veya kullanmak', 'Mevzuatta belirtilen ışık veya sesli sesli yarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak' suçlarından 45 bin lira ceza uygulandı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#Esenler#Çakarlı Araç#Gözaltı

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