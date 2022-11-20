Esenler'de boğazına şeker kaçan çocuğu kucaklayarak hastaneye koştu

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Olay, geçen çarşamba günü Atışalanı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 yaşındaki kız çocuğu annesiyle yolda yürürken birden nefes almakta zorluk çekti. Esenler Belediyesi temizlik görevlisi Ramazan Yiğit, kalabalığın içinde gördüğü çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Boğazına kaçan şekeri çıkaramayan Yiğit, çocuğu kucağına alarak hastaneye doğru koştu. Hastanede müdahale edilerek boğazına kaçan şeker çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HİÇ ZAMAN KAYBETMEDEN HASTENEYE KADAR KOŞTUM"

Esenler Belediyesi temizlik görevlisi Ramazan Yiğit, "Faturaları ödedim caddede yürüyordum o sırada kalabalık gördüm. Müdahale etmek için bir baktım çocuğun boğazına şeker kaçmış çıkartamıyorlardı. Canla başla müdahale ediyordu, ben de hemen boğazındaki bir şey olduğunu anladım çocuğu elime aldım. Ters çevirip baskı yaptım bir şekilde çıkarmaya çalıştım çıkmadı. Çıkmayacağını anlayıp nefes almadığını görünce 300 metre mesafedeki hastaneye kadar koştum. Hastaneye yetiştirdim ve doktorlar müdahale etti. Annesi geldi, hastanede bayıldı. 'Abla bir şey yok çocuğun hayati söz konusu yok. Kurtuldu çok şükür' dedim. Bir saatlik kontrol sonrası çocuğu annesine teslim ettik. Ben çocuğa yardım ettiğim için gerçekten mutluyum. O anda hiçbir şey düşünmüyorsun o bir can, o anda o canı düşünüyorsun. sağlık durumu iyi ailesine teslim ettiler" dedi.

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O ANLAR KAMERADA

Olaya anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ramazan Yiğit'in şekeri çıkartmak için uğraştığı, çıkaramayınca da çocuğu kucağına alarak hastaneye doğru koştuğu görülüyor.