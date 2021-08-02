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Vedat BAYRAKTAR - Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Esenler'de bir babanın en acı anı

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İstanbul Esenler'de iş yerini açan baba, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta yaşandı. Ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan Samet Zengin (30), gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi. Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba İsmet Zengin, oğluna seslendi. Cevap alamayan İsmet Zengin, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Mahallede esnaf olan Öztürk Koç, "İyi bir kardeşimizdi. Orada babası ve kardeşleriyle çalışıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Öyle kimseye zararı yoktu, sakin bir çocuktu" dedi. Tekstil atölyesinden çıkarılan tabuta babası dokunarak göz yaşı döktü. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Esenlerde bir babanın en acı anı

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