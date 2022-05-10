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Esenler'de bekçilerle mahalleli arasında arbede

#İstanbul#Esenler#Polis
Esenlerde bekçilerle mahalleli arasında arbede

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bekçiler ile şüphelenip kimlik sordukları mahalle sakinleri arasında arbede çıktı.

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Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler, şüpheli bulup durdurdukları kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Durdurulan kişilerden ikisi, bekçilere kimliklerini göstermeye yanaşmadı. Bunun üzerine bekçiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Uzayan tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

Arbedenin sonlandırılmasının ardından iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Esenler#Polis

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