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Esenler'de akılalmaz olay! Aynı adrese çok sayıda sipariş verip 112'ye de asılsız ihbarda bulundu

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#Esenler#112#Sipariş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 17:34

İstanbul Esenler'de aynı adrese çok sayıda uygulama ve lokantadan yemek söyleyen bir kişi, 112'yi de arayarak asılsız ihbarda bulundu. Kuryelerin ve ambulansın evin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama üzerinden sipariş verilen adrese gelen 6 kurye, siparişin bir kurmaca olduğunu ve adreste öyle birinin yaşamadığını öğrendi.

Bir süre sonra ise aynı adrese 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ambulans geldi. Farklı uygulamalar üzerinden aynı adrese sipariş veren şüphelinin, 'kalp hastası bayıldı' diyerek aynı adrese ambulans istediği ortaya çıktı.

Kuryelerin ve ambulansın evin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Esenler#112#Sipariş

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