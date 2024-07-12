Esenler'de akılalmaz olay! Aynı adrese çok sayıda sipariş verip 112'ye de asılsız ihbarda bulundu

Haberin Devamı

Olay, Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama üzerinden sipariş verilen adrese gelen 6 kurye, siparişin bir kurmaca olduğunu ve adreste öyle birinin yaşamadığını öğrendi.

Bir süre sonra ise aynı adrese 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ambulans geldi. Farklı uygulamalar üzerinden aynı adrese sipariş veren şüphelinin, 'kalp hastası bayıldı' diyerek aynı adrese ambulans istediği ortaya çıktı.

Kuryelerin ve ambulansın evin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.