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Esenler'de ağaç, bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi

#Ağaç#Esenler#Otomobil
Esenlerde ağaç, bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi

Esenler'de sabah saatlerinde parktaki ağaç, sokakta bulunan bir bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi.  Bina sakinleri şaşkınlık yaşarken, park halinde bulunan 2 otomobilde ufak çaplı hasar meydana geldi.  Ağaç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 1137. Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Asteğmen İzzet Türk parkında bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sokağa devrildi. Ağacın dalları sokakta bulunan bir bina ile 2 otomobile çarptı. Gürültüye uyanan bina sakinleri şaşkınlık yaşarken, park halinde bulunan 2 otomobilde ufak çaplı hasar meydana geldi. Bina sakinleri durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Esenler Belediyesine ait zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. Sabah saatleri olması ve sokağın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı.

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Esenlerde ağaç, bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi

 

"40 SENELİK AĞAÇ OLABİLİR"

Ağacın devrilmesi sonucu otomobili zarar gören Ümit Gündoğdu, “Babamla benim aracımın üzerine geldi. Ön cam patlamış önemli bir şey yok. Dediğim gibi Allah'tan gece yarısı oldu. Gündüz olsa burada kaç tane insan olacaktı. Çocuklar olacaktı. Daha kötü şeyler olacaktı. Allah'a şükür gece yarısı devrildi. Yaklaşık 20 yıldır buradayım, 40 senelik ağaçlar olabilir. Büyük ağaçlar, rüzgar yok. Kendiliğinden devrilmiş. Diğer ağaçlar da yan yatmış. Yarın bir gün onlarında devrilme ihtimali çok yüksek" dedi.

Esenlerde ağaç, bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi

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#Ağaç#Esenler#Otomobil

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